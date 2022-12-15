Губернатор Клычков рассказал о ходе реконструкции моста через реку Сосна

По словам губернатора, мост скоро будет введён в эксплуатацию.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков продемонстрировал фото ливенского моста через реку Сосна, сообщив о скором вводе объекта в эксплуатацию.

Напомним, мост должна быть реконструировать белгородская компания «Ремспецмост», однако объект повторил судьбу орловского Красного моста — его забросили. Завершить работы взялась компания «УПМК-22», и на данный момент реконструкция завершена.

Стоимость работ превысила четверть миллиарда рублей, выделенных из федерального бюджета. Значимость моста обусловлена его нахождением на автодороге Вахново – Важжова.

ИА «Орелград»