Губернатор Клычков рассказал о ходе реконструкции моста через реку Сосна

15.12.2022 | 16:56 Новости, Строительство

По словам губернатора, мост скоро будет введён в эксплуатацию.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков продемонстрировал фото ливенского моста через реку Сосна, сообщив о скором вводе объекта в эксплуатацию.

Напомним, мост должна быть реконструировать белгородская компания «Ремспецмост», однако объект повторил судьбу орловского Красного моста — его забросили. Завершить работы взялась компания «УПМК-22», и на данный момент реконструкция завершена.

Стоимость работ превысила четверть миллиарда рублей, выделенных из федерального бюджета. Значимость моста обусловлена его нахождением на автодороге Вахново – Важжова.

ИА «Орелград»

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