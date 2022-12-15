Инспекторам не понравились «Король засолки» и «Щец-борщец»

Мценских предпринимателей предостерегли от нарушений закона.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям объявили 47 предостережений предпринимателям, реализующим пакетированные семена в Мценском районе. Как уточнили в пресс-службе ведомства, предостережения были объявлены по итогам профилактических визитов, проведенных в отношении местного бизнеса. Проверялась деятельность ИП, торгующих семенами сельскохозяйственных растений на территории Мценского района Орловской области.

«В 10 случаях установлены события, которые могли привести к нарушению требований законодательства, — рассказали в ТУ Россельхознаадзора. — Так, в торговых точках индивидуальных предпринимателей на прилавках в реализации находились пакетированные семена сельскохозяйственных растений (овощных культур) с указанием на этикетке сортов, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию».

В ведомстве привели целый список семян, которые «не понравились» инспекторам. В него вошли: семена огурца сортов «Китайский болезнеустойчивый», «Китайский холодоустойчивый», «Китайский жароустойчивый» и «Чудо рынка»; моркови сортов «Мо», «Нантская улучшенная», «Длинная тупая без сердцевины», «Каротель» и «Детская сладкая»; капусты белокочанной сорта «До Весны»; томатов сорта «Король засолки»; дыни сорта «Медовая сказка»; патиссонов сортов «Звездная россыпь» и «Созвездие»; свеклы столовой сорта «Щец-борщец».

«В целях предупреждения совершения правонарушений Управлением объявлено 47 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства», — отметили в ТУ Россельхознадзора. Поясним, что такие семена считаются потенциально опасными, так как они не прошли испытания и проверку. Да и для дачников они представляют собой настоящую загадку – если в пакетике семена сорта, которого официально не существует, то что такой товар в действительности может собой представлять, что из него вырастет и вырастет ли?

Ранее сообщалось, что в текущем году сотрудниками ТУ Россельхознадзора при использовании и производстве было проконтролировано 4,75 тысячи тонн семян сельскохозяйственных растений. Было установлено, что различные хозяйствующие субъекты высеяно более 4,3 тысячи тонн семян без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества. Из 77,5 тысячи пакетов семян овощных культур, проконтролированных в торговых точках, было выявлено более 5 тысяч пакетов с семенами, сорта которых не включены в Госреестр. В результате проведенных мероприятий в целом было выявлено 109 нарушений, составлено 110 протоколов.

ИА «Орелград»