Очередной карантин по АЧС ввел губернатор Клычков

Новые ограничительные мероприятия установлены в Дмитровском районе.

В связи с этим губернатор Андрей Клычков постановил считать земельный участок площадью 6 квадратных метров на территории охотничьего хозяйства «Володино» Березовского сельского поселения Дмитровского района инфицированным объектом по африканской чуме свиней. Посещение очага посторонними лицами запрещено. Главе Дмитровского района в очередной раз рекомендовано на период действия карантина «обеспечить работу по пресечению неправомерной реализации живых животных и животноводческой продукции на розничных рынках, ярмарках, в том числе на ярмарках выходного дня, в иных местах скопления граждан».

Тем временем, районные станции по борьбе с болезнями животных начала распространять памятки, адресованные владельцам личных подсобных хозяйств. Их призывают в случае заболевания или падежа свиней в ЛПХ незамедлительно сообщать об этом в государственную ветеринарную службу. Специалисты напоминают, что АЧС — это острая заразная вирусная болезнь, характеризующая большой летальностью. Болеют чумой как домашние свиньи, так и дикие кабаны независимо от возраста и породы.

«Возбудитель АЧС – вирус, очень устойчив к физическому и химическому воздействию, сохраняется в трупах свиней до 10 недель, навозе – до 5 месяцев и более, а в почве – в зависимости от сезона года от 4 до 5 месяцев, — следует из текста одной из таких памяток. — В замороженном мясе, копченой колбасе вирус сохраняется до 4 месяцев. Источник болезни – больные свиньи, выделяющие вирус с мочой, калом, истечениями из носа и другими выделениями. Передача заболевания здоровым животным может осуществляться через зараженные вирусом корма, подстилку, навоз, трупы и продукты убоя животных (мясо, мясопродукты, кровь), а также через клещей. Между заражением и проявлением клинических признаков может пройти от 2 до 22 суток».

Средств для лечения и профилактики данной болезни на сегодня не существует, о чем не стоит забывать. Основным источником угрозы возникновения и распространения АЧС помимо диких кабанов являются, по мнению специалистов, свиньи, содержащиеся в личных подсобных хозяйствах простых граждан.

««Стихийное» содержание свиней в помещениях, не отвечающих элементарным ветеринарно-санитарным требованиям, а порой и выращивание животных в открытых загонах представляют реальную угрозу возникновения этого страшного заболевания, — предупреждают ветеринары. — Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоящего времени не разработано, лечение запрещено. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного свинопоголовья, а также ликвидация всех свиней в радиусе от пяти до 20 километров».

В связи с этим ветработники призывают владельцев личных подсобных хозяйств обращать внимание на соблюдение ряда правил, выполнение которых позволит сохранить здоровье животных и избежать экономических потерь. В частности, специалисты советуют не допускать контакта свиней с другими животными, обеспечить безвыгульное содержание свиней, исключить использование кормов животного происхождения без термической обработки для кормления свинопоголовья. Не рекомендуется приобретать живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней и наличие вакцинаций. А убой следует проводить только на специализированных бойнях, не делая этого в собственном дворе.

ИА «Орелград»