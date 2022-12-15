«Орелстройиндустрия» подключилась к нацпроекту

Перед коллективом поставлена амбициозная задача – за три года увеличить производительность труда на 30%.

В национальном проекте «Производительность труда» предприятия Орловской области принимают участие с 2020 года. Их консультируют, обучают и настраивают на «свежий взгляд» федеральные эксперты. Так, подключение к нацпроекту ООО «Орловское строительное управление № 2» (также входит в ГК ОДСК) помогло повысить производительность и за полгода увеличить прибыль на 12,6 млн рублей.

В «Орелстройиндустрии» стартует программа расширенной поддержки Федерального центра компетенций в два потока продолжительностью один год. Среди основных целей оптимизация внутренней логистики и управления запасами, улучшение планирования, повышение продаж и уровня маркетинга.

Руководитель проекта федерального Центра компетенций по реализации адресной поддержки в Орловской области Олег Гараев отметил, что с сотрудниками предприятия будет работать специальный тренер.

«Обучение пройдут и специалисты компании, которые станут внутренними тренерами. Особое внимание уделим корпоративной культуре», – подчеркнул Олег Гараев.

Директор ООО «Орелстройиндустрия ПАО «Орелстрой» Юрий Никулин поставил четкую цель – в течение трех лет производительность труда должна быть увеличена на 30%.

«Каждому участнику рабочей группы необходимо подготовить и вовлечь рабочий персонал в реализацию проекта», – отметил Юрий Никулин.

В рамках нацпроекта «Производительность труда» федеральные эксперты, имея большой практический опыт, анализируют работу предприятий. Выявляют слабы стороны и возможные потери. Далее строится план их ликвидации и подбираются подходящие мероприятия. Даже оптимизация рабочего места может принести существенные бонусы. Организация по системе 5С (5 шагов) позволяет быстрее находить инструменты, оперативнее реагировать на задачи и т.д. Помимо непосредственного общения с экспертами участники нацпроекта получают доступ к платформе с уникальными практиками и методиками по повышению производительности труда.

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