В Орловской области за прошедшую неделю заболеваемость инфекциями выросла на треть

15.12.2022 | 15:27 Медицина, Новости

Гриппом, коронавирусом и ОРВИ заразились 10 635 человек.

На протяжении прошлой недели в Орловской области продолжило увеличиваться число заболеваний гриппом, коронавирусом и ОРВИ. Об этом свидетельствует статистика Роспотребнадзора.

В настоящее время больны как минимум 10 635 человек. Как всегда, тяжелая ситуация наблюдается в учебных заведениях. Во многих классах и группах учащихся больны десятки процентов учеников.

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, существует вероятность досрочного объявления зимних каникул. Кроме того, некоторые дошкольные учреждения и школы уже ушли на карантин.

ИА «Орелград»

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