Бездействие чиновников по ремонту дороги признано незаконным

Дело о дороге, угрожающей жизни и здоровью граждан, рассмотрел суд в Хомутово.

Новодеревеньковский районный суд рассмотрел дело по административному исковому заявлению межрайонного прокурора. Как уточнили в пресс-службе суда, представитель надзорного ведомства выступил в защиту прав неопределенного круга лиц. Он просил признать незаконным бездействие районной администрации, обвинив чиновников, по сути, в «непринятии мер по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения на территории Новодеревеньковского района Орловской области».

Изучая материалы дела, суд пришел к выводу, что ответственность за содержание местных автомобильных дорог возлагается на органы местного самоуправления. О том, как они исполняют данную обязанность, можно судить по материалам прокурорской проверки, которые легли в основу иска. Так, прокуратурой было установлено, что автомобильная дорога общего пользования местного значения в селе Косарево, протяженностью 362 метра, имеет щебеночное покрытие, частично грунтовое. На территории населенного пункта имеется образовательное учреждение.

По мнению прокуратуры, данная дорога не соответствует требованиям ГОСТ, согласно которым покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений. В данном случае подобные дефекты на дороге имеются. Нарушения требований ГОСТ, как определил суд, «лишают граждан, в том числе несовершеннолетних, гарантий законности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, могут повлечь дорожно-транспортные происшествия, увеличивают вероятность возникновения аварийной ситуации на дороге, угрожают жизни и здоровью населения, могут повлечь причинения вреда здоровью граждан».

Интересно, что в судебном заседании представитель ответчика возражала против заявленных прокурором требований. Она указала, что «школьный маршрут до школы через указанную автомобильную дорогу не проходит», хотя трудно понять, какое именно отношение данный факт имеет к соблюдению ГОСТа. Кроме того, она просила дать администрации восемь месяцев для исполнения требований надзорного органа «ввиду наступившего зимнего сезона, значительного объема предстоящих работ по ремонту автомобильной дороги». Суд иск удовлетворил в полном объеме. Его решение еще в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»