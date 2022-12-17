ТОП влиятельных людей Орловской области – митрополит Тихон (42)

Тихон (Доровских Виктор Григорьевич) — митрополит Орловский и Болховский.
Возведен в сан митрополита и назначен главой Орловской митрополии в апреле 2019 года.
В сан архиепископа возведен 1 февраля 2014 года.
Наречен во епископа в январе 2011 года.
В сентябре 2010 года возведен в сан архимандрита. В декабре избран епископом Южно-Сахалинским и Курильским.
7 июля 2004 года возведен в сан игумена.
Пострижен в монашество в апреле 2003 года.
В 1978 году окончил Воронежский монтажный техникум, получив специальность техник-электрик. В 1983 году — Воронежский политехнический институт (инженер-электрик).
Уроженец Воронежа.
Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.