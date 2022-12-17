ТОП влиятельных людей Орловской области – митрополит Тихон (42)

17.12.2022 | 11:29 Новости, ТОП-50

Тихон (Доровских Виктор Григорьевич) — митрополит Орловский и Болховский.

Возведен в сан митрополита и назначен главой Орловской митрополии в апреле 2019 года.

В сан архиепископа возведен 1 февраля 2014 года.

Наречен во епископа в январе 2011 года.

В сентябре 2010 года возведен в сан архимандрита. В декабре избран епископом Южно-Сахалинским и Курильским.

7 июля 2004 года возведен в сан игумена.

Пострижен в монашество в апреле 2003 года.

В 1978 году окончил Воронежский монтажный техникум, получив специальность техник-электрик. В 1983 году — Воронежский политехнический институт (инженер-электрик).

Уроженец Воронежа.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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