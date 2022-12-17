В Орле недовольные клиенты завалили бизнесмена исками

Предприниматель заключал договоры, брал деньги, но не поставлял товар.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало любопытную статистику, которая касается сферы защиты прав потребителей. Речь идет о неисполнении одним и тем же индивидуальным предпринимателем из Орла условий договоров поставки, заключенных с конкретными потребителями. Сообщается, что против него в суды было подано шесть исковых заявлений о защите прав потребителей. На текущий момент по трем из них вынесены решения об удовлетворении исковых требований. Кстати, в роли истца выступало управление Роспотребнадзора, отстаивавшее права потребителей. Два решения уже вступили в законную силу.

Согласно одному из них ИП заключил договор поставки товара на условиях предварительной оплаты с жителем Орла. Он обязался в течение 30 рабочих дней поставить пластиковые окна и металлоконструкцию для обшивки балконной корзины. Стоимость контракта составила 56 тысяч рублей. Заключен он был еще прошлым летом, но до сих пор заказчик своих окон не получил. С бизнесмена суд взыскал уплаченные по договору 56 тысяч рублей, неустойку в размере 45 тысяч рублей, денежную компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей и штраф в сумме 53 тысячи рублей.

В другом случае тот же предприниматель получил от клиента 50 тысяч рублей в качестве предоплаты за поставку межкомнатных дверей и фурнитуры к ним. Заказчик также до сих пор не получил свой товар, а его претензия была оставлена бизнесменом без ответа. В данном случае суд обязал ИП вернуть клиенту уплаченную по договору сумму, выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 55 500 рублей.

«По результатам рассмотрения одного из исковых заявлений, в соответствии с решением суда, индивидуальный предприниматель обязан произвести поставку товара потребителю в количестве и качеством предусмотренного условиями договора поставки, — добавили в Управлении Роспотребнадзора. — Общая сумма, взысканная судами в пользу потребителей, составила 294 тысяч рублей».

ИА «Орелград»