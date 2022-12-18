Орловских чиновников обязали вспомнить о жителях деревни Хардиково

Предметом рассмотрения в суде стало бездействие местных властей.

Решением Орловского районного суда удовлетворены исковые требования прокурора Орловского района о понуждении чиновников к совершению действий. Как рассказали в пресс-службе данного суда, иск был подан к администрации Орловского муниципального округа, которая, видимо, «забыла» о нуждах селян – жителей пригородной деревни Хардиково. Это довольно крупный населенный пункт, расположенный вплотную к Орлу. Несмотря на это, в селе нет элементарных «благ цивилизации», хотя сами жители делают все возможное для того, чтобы они появились.

«В ходе судебного разбирательства было установлено, что, несмотря на многочисленные обращения граждан, и то обстоятельство, что жителями деревни Хардиково за счет собственных денежных средств был подготовлен соответствующий проект, который прошел государственную экспертизу, водоотведение в населенном пункте органами местного самоуправления не организовано», — следует из информации Орловского районного суда.

Изучив материалы дела, суд решил исковые требования прокурора удовлетворить. Он возложил на администрацию Орловского муниципального круга обязанность организовать водоотведение деревни Хардиково. Однако точка в этом деле еще не поставлена. Решение суда пока не вступило в законную силу, а это значит, что чиновники могут обжаловать его в вышестоящей инстанции. Тем самым решение насущной проблемы селян будет как минимум отложено еще на какой-то срок.

ИА «Орелград»