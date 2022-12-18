В Орле стартовал новогодний конкурс от избиркома

Желающие могут посостязаться в красоте новогодних поздравлений.

Избирательная комиссия Орловской области объявила о старте конкурса «Новогоднее поздравление – мой выбор». Распоряжение о его проведении было подписано на днях. Работы представляются в формате видеофайлов с разрешением mp4, продолжительностью не более 2 минут с приложением скана заявки. В облизбиркоме заявки и ролики будут принимать по 22 декабря включительно, а с 23 по 26 декабря 2022 года конкурсная комиссия подведет итоги. По условиям, работы участников могут быть размещены в соцсетях и на сайте облизбиркома еще до подведения итогов.

Прием работ Избирательной комиссией проводится непосредственно от участников или через территориальные избирательные комиссии. Предусмотрено две номинации: «Новогоднее поздравление – мой выбор» (для избирателей Орловской области) и «Новогодний контент» (для территориальных избирательных комиссий). К участию допускаются только граждане Российской Федерации, проживающие на территории Орловской области. Содержание работы не должно противоречить законодательству РФ, не носить признаков политической агитации. На конкурс не принимаются работы рекламного характера, оскорбляющие честь, достоинство и чувства других людей, а также не связанные с его тематикой и целями.

Общими критериями оценки работ являются: соответствие теме конкурса, оригинальность, грамотность, качество исполнения работы, художественное исполнение (эстетичность). Победители награждаются новогодним сувениром и благодарностью председателя Избирательной комиссии Орловской области. По решению конкурсной комиссии могут быть награждены также активные участники. Решения конкурсной комиссии принимаются по результатам голосования и отражаются в протоколе заседания, который подписывается председателем и секретарем комиссии.

ИА «Орелград»