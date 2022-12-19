Иностранных студентов защитили, выселив из общежития

19.12.2022 | 17:05 Закон и порядок, Новости

О результатах разбирательства сообщила прокуратура Орловской области. 

Фото «ОрелТаймс«

Надзорный орган изучил условия проживания иностранных студентов после публикации материала в СМИ. По словам автора, общежитие просто ужаснуло: древняя неработающая сантехника, плесень, осыпающаяся плитка, откалывающаяся штукатурка, грязь …

Оказалось, что молодых людей, обучающихся в ОГУ, селят в здание, принадлежащее областному обществу потребительской кооперации «Союз Орловщины». Проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологического и жилищного законодательства, требований пожарной безопасности. По требованию прокурора суд запретил «Союзу Орловщины» предоставлять в аренду жилые помещения и их эксплуатировать до устранения всех замечаний.

«В настоящее время студенты расселены из помещений, не соответствующих предъявляемым требованиям, их права восстановлены», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования