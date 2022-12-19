Иностранных студентов защитили, выселив из общежития

О результатах разбирательства сообщила прокуратура Орловской области.

Надзорный орган изучил условия проживания иностранных студентов после публикации материала в СМИ. По словам автора, общежитие просто ужаснуло: древняя неработающая сантехника, плесень, осыпающаяся плитка, откалывающаяся штукатурка, грязь …

Оказалось, что молодых людей, обучающихся в ОГУ, селят в здание, принадлежащее областному обществу потребительской кооперации «Союз Орловщины». Проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологического и жилищного законодательства, требований пожарной безопасности. По требованию прокурора суд запретил «Союзу Орловщины» предоставлять в аренду жилые помещения и их эксплуатировать до устранения всех замечаний.

«В настоящее время студенты расселены из помещений, не соответствующих предъявляемым требованиям, их права восстановлены», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»