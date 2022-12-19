Орловцы обсудили методы психологического давления в Сети

Участником конференции по профилактике деструктивного воздействия в Интернете стал ОГУ.

Студенты Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева приняли участие в конференции по профилактике деструктивного воздействия в сети «Интернет». Как уточнили в ОГУ, сам форум проходил в Москве на базе РТУ МИРЭА и был международным. Участие в нем приняли 10 студентов ОГУ из Венесуэлы, Гаити, Афганистана, Египта, Сирии и Чада. Выступивший на открытии проректор РТУ МИРЭА Григорий Петушков подчеркнул «особую необходимость серьезного изучения информационных угроз по причине их значительного негативного влияния на государство и общество в целом, и на нашу молодежь в частности».

В рамках конференции были заслушаны доклады на такие темы, как: «Сетевые движения и деструктивные субкультуры как угроза молодежи»; «История как технология социального проектирования. Роль фальсификаций в эпоху информационных войн»; «Кибервиктимология и задачи правового просвещения несовершеннолетних на современном этапе»; «Окно Овертона» как технология деструктивного воздействия в социальных медиа»; «Методы информационно-психологического воздействия, используемые экстремистскими и террористическими движениями»; «Информационно-психологические механизмы, закономерности и особенности этнической мобилизации молодежи диаспор в новейшей истории стран ближнего зарубежья. Меры по профилактике» и др.

«Основное внимание докладчики сфокусировали на раскрытии сущности деструктивных движений, способах обнаружения и профилактики информационных угроз, задачах правового просвещения несовершеннолетних и роли фальсификаций в эпоху информационных войн, — рассказали в ОГУ. — Кроме того, в рамках конференции был проведен круглый стол, где был заслушан опыт представителей зарубежных стран в деле профилактики деструктивного воздействия на молодежь в сети «Интернет» в социальных сетях».

Как уже писал «Орелград», в Орловской области за 10 месяцев 2022 года в рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде сотрудниками ЦПЭ УМВД во взаимодействии с департаментом образования региона было проведено 104 лекции, 13 круглых столов, три родительских собрания в образовательных учреждениях области и три семинара, целью которых было формирование стойкого неприятия идеологии экстремизма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

За тот же период времени сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД было проведено 1159 контрольно-надзорных мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. В результате было составлено 1353 административных протокола по нарушениям, связанным с пребыванием и проживанием в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности. По материалам сотрудников ОВД было возбуждено 53 уголовных дела по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация или постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

ИА «Орелград»