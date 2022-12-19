В Орловской области запретили плановую диспансеризацию

Также закрыты дневные стационары и ограничено посещение стационаров посторонними.

Запреты введены из-за значительного роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, пояснили в департаменте здравоохранения региона. Скачок обращений за медпомощью при ОРВИ произошел во всех возрастных группах.

«На прошлой неделе число госпитализаций выросло в 1,8 раза среди детей и в 2,1 раза среди взрослых», — указано в сообщении департамента.

Отметим, с 5 по 11 декабря на территории Орловской области зарегистрировано 10 470 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Это 144,48 случая на 10 тыс. населения. Такую статистику обнародовал орловский Роспотребнадзор. Темп прироста заболеваемости среди совокупного населения по сравнению с началом месяца составил 36,3%.

ИА «Орелград»