В Орле оценили реальный уровень миграции

Почти 7 процентов жителей региона оказались приезжими.

Орелстат обнародовал очередные итоги Всероссийской переписи населения, посвященные вопросам миграция населения. В учреждении пояснили, что продолжительность проживания населения в месте постоянного жительства определялась на основе ответов на вопросы: «Место Вашего рождения» и «С какого года Вы непрерывно проживаете в этом населенном пункте?» Анализ ответов позволил определить, что в Орловской области на момент проведения переписи уроженцами Российской Федерации являлись 589,3 тысячи человек, или 93,3 процента от числа тех, кто указал свое место рождения.

Из них 554,5 тысячи человек родились в Центральном федеральном округе, в том числе 526,3 тысячи человек – в Орловской области. Доля родившихся в зарубежных странах мира составила 6,7 процента. В Орловской области насчитывается 42 тысячи граждан, родившихся в других странах. Примечательно, что по сравнению с переписью 2010 года их количество заметно сократилось, так как на тот момент в регионе проживало 66,4 тысячи человек, появившихся на свет за рубежом. Что касается нынешнего состава, то среди «иностранцев» преобладают уроженцы Украины (29,1 процента), Казахстана (18,5 процента), Узбекистана (9,6 процента), Киргизии (9,4 процента), Таджикистана (5,8 процента), Азербайджана (5,1 процента), Армении (4,8 процента), Белоруссии (3,9 процента), Молдовы (3,7 процента), Грузии (2,5 процента) и Туркменистана (2,2 процента).

Орелстат также сообщает, что при проведении переписи 82 тысячи человек, или 11,5 процента от общей численности жителей региона, вообще не указали место своего рождения. При этом с рождения в месте своего жительства проживало 394,7 тысячи орловцев, или 63,9 процента населения, указавшего продолжительность проживания. С момента предыдущей переписи их доля увеличилась на 22,4 процентных пункта и составила среди мужчин 64,9 процента, среди женщин – 63 процента.

«На момент переписи 474 человека, постоянно проживающие за рубежом, временно находились на территории Орловской области, из них приехали с целью работы или учебы 432 человека», — добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»