В Орловской области будут судить высокопоставленного пристава

20.12.2022 | 14:54 Новости, Происшествия

Он выдумывал нарушения и привлекал граждан к административной ответственности ради улучшения статистики.

Факты служебного подлога вскрыли сотрудники регионального УФСБ при поддержке УФССП России по Орловской области.

Как выяснили следователи, с января 2019 года по июнь 2021  бывшим заместителем старшего судебного пристава Хотынецкого межрайонного отделения подписано 46 фиктивных протоколов. Бумаги по указанию руководителя оформлял его подчиненный.  Документы содержали заведомо ложные сведения. Таким образом шесть человек были незаконно оштрафованы и привлечены к обязательным работам. Деятельность пристава была нацелена на искусственное улучшение служебных показателей.

Обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении, сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области. Материалы с обвинительным заключением прокуратуры направлены в суд.

ИА «Орелград»

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