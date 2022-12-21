404 млн аванса получил подрядчик, возрождающий аэропорт в Орле

Сумма была озвучена 20 декабря на расширенном заседании комитета облсовета по экономике.

5 декабря на счёт подрядчика перечислен авансовый платёж в размере 404 млн рублей, сообщает пресс-служба заксобрания со ссылкой на заместителя руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Евгения Литвякова. Чиновник докладывал о реализации в регионе нацпроектов.

В рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» 23 ноября 2022 года между КУ ОО «Орелгосзаказчик» и единственным участником электронного конкурса НАО «Ирмаст-Холдинг» заключен контракт на реконструкцию аэропорта «Южный».

Инженерные изыскания, подготовка проектной документации с прохождением госэкспертизы по объекту должны быть завершены до 15 июня 2023 года. Следующий этап – непосредственно строительство. Оно должно быть завершено до 29 декабря 2023 года. Итоговая цена объекта – 1,01 млрд рублей. Теоретически уже в 2024 году орловцы смогут воспользоваться услугами собственного аэропорта.

ИА «Орелград»