Объем недостоверно задекларированного зерна достиг миллиона тонн

Управление Россельхознадзора рассказало о важном рубеже в контрольной деятельности.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в текущем году на территории указанных регионов сотрудниками ведомства было проведено 1138 контрольных и надзорных мероприятий, в том числе 548 – непосредственно в Орловской области. По их итогам было вскрыто 654 факта недостоверного декларирования зерновой продукции, из которых на Орел приходится 300. Объем недостоверно задекларированного зерна превысил психологический рубеж и составил 1,055 миллиона тонн. Отметим, что на Орловскую область из этого количества приходится 391,9 тысячи тонн, а оставшиеся 663,5 тысячи тонн – доля Курской области.

«В числе основных причин недостоверного декларирования — регистрация деклараций на основании фальсифицированных протоколов, а также протоколов, выданных фантомными или не аккредитованными лабораториями», — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

В качестве иллюстрации к озвученной статистике в ведомстве приводят пример фермера из Орловской области. Сообщается, что глава орловского крестьянско-фермерского хозяйства допустил декларирование партии семян подсолнечника общим объемом 334 тонны на основании протоколов испытаний не аккредитованной испытательной лаборатории. Последняя не включена в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Сведений о ней нет и в Едином государственном реестре аккредитованных лиц, размещенном на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации.

«В целях недопущения выпуска в обращение небезопасного зерна управлением Россельхознадзора принято решение о признании декларации о соответствии недействительной и объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — резюмируют в ведомстве.

Добавим, что всего в текущем году подобным нарушителям было объявлено 853 предостережения, в том числе 359 в Орловской области. Также были вынесены решения о признании недействительными 531 декларации о соответствии, причем на Орел из них приходится 309.

ИА «Орелград»