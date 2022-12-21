Орловцы получат пять видов субсидий на картошку

Новый механизм поддержки овощеводов заработает уже с 1 января 2023 года.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал постановление о предоставлении субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей. Финансирование предусмотрено в рамках реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации. Кроме того, аналогичная собственная программа работает и в Орловской области.

Постановлением губернатора предусмотрено пять видов субсидирования. Так, в рамках первого из них бюджетные средства будут выделяться на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв — по ставке, установленной властями на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем и овощными культурами. Данная субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: на посев при проведении агротехнологических работ получателями использовались семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию; сортовые и посевные качества семян соответствуют требованиям ГОСТ.

Второе направление: субсидия на возмещение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания. При этом применяемая технология досвечивания должна соответствовать требованиям, определенным Министерством сельского хозяйства РФ. Третий вид субсидий нацелен на поддержку элитного семеноводства. В данном случае бюджет будет возмещать затраты на каждую тонну элитных или оригинальных семян картофеля и овощных культур, включая гибриды.

Четвертое направление представляет собой возмещение части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта. Здесь также будет субсидироваться до 90 процентов затрат на каждую тонну произведенного картофеля и овощей открытого грунта, при условии, что для посева применялись только легальные семена. Пятое направление предназначено для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих налоговый режим «Налог на профессиональный доход», то есть речь идет о самозанятых. Оно направлено на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в личных хозяйствах.

В данном случае субсидии рассчитываются по специальной формуле и предоставляются на возмещение части затрат на 1 га посевной площади, засеянной элитными семенами картофеля и овощных культур, включая гибриды, а также на возмещение части затрат по ставке на 1 тонну реализованных картофеля и овощей открытого грунта. Сумма субсидии не может превышать 90 процентов от суммы фактически произведенных затрат.

ИА «Орелград»