Петчин обозначил главную задачу нового главврача больницы им. Семашко  

21.12.2022 | 11:18 Важное, Медицина, Новости

Глава департамента здравоохранения Орловской области выступил на встрече с коллективом.

Фото Департамента здравоохранения Орловской области

Представление нового главврача Больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко состоялось 20 декабря. На должность назначен Павел Сергеев, который руководил Поликлиникой №2 города Орла и некоторое время трудился начальником управления здравоохранения области.

«Ближайшая задача, которая сейчас стоит перед клиникой, — активно включиться в новый порядок маршрутизации пациентов, — заявил Игорь Петчин. — Мы делаем на вас ставку в оказании медицинской помощи жителям не только города Орла, но и области. Больница Семашко по многим показателям должна сравняться с Областной клинической больницей».

Цитата приведена в группе департамента здравоохранения Орловской области.

Игорь Петчин сообщил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос установки ангиографа.  С новым оборудованием технологии эндоваскулярного подхода в лечении отразятся на всех профилях оказания медпомощи.

Напомним, ранее главврачом больницы им. Семашко был Игорь Дробязгин. Он руководил учреждением с 2015 года. С ним не продлили контракт на очередной срок.

ИА «Орелград»

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