В Ливнах открыли семейный МФЦ

Орловцы могут в одном месте получить психологическую, юридическую, консультационную помощь.

Семейный МФД расположился в доме №38 по улице Максима Горького на базе АНО «Святые Покрова», сообщает портал правительства Орловской области. Предполагается, что родители будут приходить с детьми. Например, пока взрослые оформляют документы, малыши могут провести время в игровой комнате. При необходимости назначается семейный куратор, который сопроводит в решении поставленных задач – от организации досуга до лечения.

Орловская область вошла в число восьми пилотных регионов, где открываются семейные МФЦ. Уже работают два центра в Орле и один в Болхове.

ИА «Орелград»