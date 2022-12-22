В Ливнах открыли семейный МФЦ

22.12.2022 | 12:34 Новости, Общество

Орловцы могут в одном месте получить психологическую, юридическую, консультационную помощь.

Фото Администрации города Ливны

Семейный МФД расположился в доме №38 по улице Максима Горького на базе АНО «Святые Покрова», сообщает портал правительства Орловской области. Предполагается, что родители будут приходить с детьми. Например, пока взрослые  оформляют документы, малыши могут провести время в игровой комнате. При необходимости назначается семейный куратор, который сопроводит в решении поставленных задач – от организации досуга до лечения.

Орловская область вошла в число восьми пилотных регионов, где открываются семейные МФЦ. Уже работают два центра в Орле и один в Болхове.

ИА «Орелград»

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