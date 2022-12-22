В Орле полицейского будут судить за перелом челюсти

Конфликт произошел не в служебное время.

Дело о причинении вреда здоровью передано в суд, сообщает СУ СК России по Орловской области.

Сам инцидент произошел ночью в марте 2022 года на одной из улиц Советского района Орла. В ходе конфликта один мужчина ударил другого кулаком в лицо. 29-летний потерпевший получил закрытый перелом челюсти.

В пресс-службе полиции уточнили, что в случае подтверждения вины сотрудник будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

ИА «Орелград»