В Орле полицейского будут судить за перелом челюсти

22.12.2022 | 8:34 Новости, Происшествия

Конфликт произошел не в служебное время.

Дело о причинении вреда здоровью передано в суд, сообщает СУ СК России по Орловской области.

Сам инцидент произошел ночью в марте 2022 года на одной из улиц Советского района Орла. В ходе конфликта один мужчина ударил другого кулаком в лицо. 29-летний потерпевший получил закрытый перелом челюсти.

В пресс-службе полиции уточнили, что в случае подтверждения вины сотрудник будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

ИА «Орелград»

 

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Орелград. 2022 год

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