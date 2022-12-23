Суд рассказал орловским чиновникам о праве льготников на лекарства

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Свердловский районный суд Орловской области, как и многие другие суды региона, был вынужден в очередной раз напомнить чиновникам от медицины о том, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Это право закреплено статьей Конституции Российской Федерации. Также суд напомнил чиновникам о существовании статьи 29 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

«В частности, организация охраны здоровья осуществляется путем обеспечения определенных категорий граждан РФ лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания в соответствии с законодательством», — отметили в пресс-службе суда.

Обо всем этом чиновникам рассказали не просто так. Дело в том, что в 2022 году в связи с ненадлежащим исполнением департаментом здравоохранения Орловской области данной обязанности только в Свердловский районный суд поступило 70 исков прокурора района. Представитель надзорного ведомства защищал интересы льготников – орловцев, в том числе несовершеннолетних, имеющих право на бесплатное получение лекарственных средств, но не дождавшихся их вовремя.

На сегодняшний день рассмотрено 44 таких иска, причем все они были удовлетворены. То есть, судебными решениями фактически подтверждены десятки нарушений закона, допущенных чиновниками облздрава. Еще 26 исков в защиту прав льготников находятся на рассмотрении.

В суде департаменту здравоохранения Орловской области напомнили и о том, что он в силу положения о своей структуре обязан организовать обеспечение граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, закупленными по государственным контрактам. Также в его функции входит организация льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий населения Орловской области, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой.

ИА «Орелград»