Матери погибшего в СВО передали «Орден Мужества»

24.12.2022 | 12:02 Новости, СВО

Родители Евгения Саксонова переехали жить в Ливны Орловской области в 2003 году.

Награду передал глава города Сергей  Трубицин 23 декабря. Также он выразил Валентине Леонтьевне соболезнования.

«Это невосполнимая утрата. Но родные, как и все мы, могут по праву гордиться своим сыном, отцом, другом, сослуживцем», — написал Сергей  Трубицин в соцсетях.

Евгений Саксонов родом из города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. С детства занимался боксом, карате. Жил в Ливнах после прохождения службы в армии. 1 июля пошел добровольцем в зону СВО. Погиб в конце августа под Херсоном. Указом Президента России награжден орденом посмертно.

Напомним, накануне СМИ  сообщили о гибели первого мобилизованного в СВО. 28-летний Максим Зиборов работал инженером в ОАО «Ливнынасос». Был мобилизован как водитель. Погиб 14 декабря. Подробности произошедшего родственникам не сообщили.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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