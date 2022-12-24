Матери погибшего в СВО передали «Орден Мужества»

Родители Евгения Саксонова переехали жить в Ливны Орловской области в 2003 году.

Награду передал глава города Сергей Трубицин 23 декабря. Также он выразил Валентине Леонтьевне соболезнования.

«Это невосполнимая утрата. Но родные, как и все мы, могут по праву гордиться своим сыном, отцом, другом, сослуживцем», — написал Сергей Трубицин в соцсетях.

Евгений Саксонов родом из города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. С детства занимался боксом, карате. Жил в Ливнах после прохождения службы в армии. 1 июля пошел добровольцем в зону СВО. Погиб в конце августа под Херсоном. Указом Президента России награжден орденом посмертно.

Напомним, накануне СМИ сообщили о гибели первого мобилизованного в СВО. 28-летний Максим Зиборов работал инженером в ОАО «Ливнынасос». Был мобилизован как водитель. Погиб 14 декабря. Подробности произошедшего родственникам не сообщили.

ИА «Орелград»