При рассмотрении дела о земле под Орлом исчезли чиновники

Комиссия УФАС была вынуждена вновь перенести изучение сложного спора.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области отложила до 30 января 2023 года рассмотрение дела, возбужденного по заявлению главы крестьянско-фермерского хозяйства в отношении администрации Залегощенского района и индивидуального предпринимателя. Напомним, фермер заявил о неправомерном предоставлении чиновниками земельных участков без проведения торгов. Изначально он сам претендовал на эту землю и даже обратился с соответствующей просьбой в администрацию.

Однако аукцион тогда так и не провели. Вместо этого администрацией был изменен вид разрешенного использования земельного участка с «для сельскохозяйственного производства» на «для сенокошения и выпаса скота». Затем спорный участок был предоставлен в аренду другому ИП без проведения торгов. Аналогичным образом развивалась судьба другого участка, который после изменения вида разрешенного использования также без торгов был предоставлен в аренду еще одному ИП. Интересно, что фамилии обоих предпринимателей, ставших арендаторами земли, совпадают.

Фермер в своем заявлении антимонопольщиками предположил, что они являются родственниками. Проведенное УФАС разбирательство уже показало, что земля, предоставленная для сенокошения, на самом деле может использоваться под другие цели. Под выращивание зерновых культур, например. Комиссия ведомства запрашивала у сторон необходимую информацию. В частности, у администрации спросили, почему аукцион не был проведен.

В управление поступили письменные пояснения администрации Залегощенского района. В них сообщается «об отсутствии возможности представления позиции по вопросу непроведения аукциона на право аренды земельного участка, поскольку должностные лица администрации Залегощенского района Орловской области, выполнявшие организационно-распорядительные функции в 2020 году, в настоящее время не осуществляют служебную деятельность».

В результате антимонопольная комиссия, заслушав позиции участников дела и рассмотрев имеющиеся материала, пришла к выводу о необходимости получения дополнительных документов и сведений, в том числе от арендаторов земельных участков. Поэтому рассмотрение дела вновь было отложено. Имеющиеся в материалах данные свидетельствуют о том, что спорные земельные участки используются или могут использоваться для осуществления предпринимательской деятельности.

«Совокупность вышеуказанных действий и обстоятельств может свидетельствовать об их направленности на обход установленной процедуры предоставления земельных участков в аренду, что ущемляет публичные интересы и нарушает законодательно установленный запрет необоснованного ограничения конкуренции», — говорится в материалах дела.

ИА «Орелград»