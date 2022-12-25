ТОП влиятельных людей Орловской области –  Александр Рогачев (20)

25.12.2022 | 9:34 Новости, ТОП-50

Рогачёв Александр Александрович  — бизнесмен, руководит крупнейшим застройщиком Орловской области.

Александр Рогачёв является учредителем десятка компаний. Он директор ООО «ОДСК-Холдинг», управляющий директор ООО «СЗ «ОДСК Тула», генеральный директор ООО «ОДСК».

С июня 2017 года по февраль 2021 года Александр Рогачев занимал пост председателя Совета директоров ПАО «Орелстрой».

«Орелстрой» стал опорой, которая позволила выйти в другие регионы. ОДСК активно работает в Липецкой области. Есть планы по развитию в других субъектах России.

Окончил международно-правовой факультет МГИМО (У) МИД России по специальности «финансовое право».

Родился в Орле.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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