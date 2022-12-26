Ливенская КСП проверила муниципальных управленцев

Проверка затронула финансово-хозяйственную деятельность компании «Жилсервис».

Контрольно-счетная палата города Ливны обнародовала краткую информацию о результатах проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Жилсервис» за 2021 год полностью и частично за 2022 год. По ее результатам был выявлен ряд нарушений, в том числе недостатки и нарушения порядка ведения кассовых операций.

«Установлены нарушения и несоответствия действующему законодательству, внутренним нормативным актам при составлении штатного расписания, начислении и выплате заработной платы работникам предприятия, — сообщается в отчете КСП. — Установлены иные нарушения. По результатам проверки в адрес директора ОАО «Жилсервис» направлено представление. Копия акта направлена главе города, председателю Ливенского городского Совета народных депутатов».

Компания «Жилсервис» является одним из крупнейших игроков на ливенском рынке управления многоквартирными домами. Она обслуживает более 70 процентов местных МКД. По состоянию на начало 2022 года у нее на обслуживании находилось 234 многоквартирных дома общей площадью более 542 тысяч квадратных метров. Подсчитано, что в этих домах проживают чуть менее 19 тысяч горожан, в них также расположено более 180 нежилых помещений.

На начало текущего года средняя численность работников компании составляла 193 человека, в том числе 153 рабочих. Средняя зарплата на тот момент была достаточно скоромной – она составляла 16 360 рублей. Как следует из годового отчета предприятия, в 2021 году численность работников сократилась на 6,8 процента, а размер средней зарплаты увеличился на 3,4 процента. Предприятие имеет собственную развитую производственную базу, полтора десятка автомобилей и тракторов. Убыток по итогам прошлого года составил более 3,8 миллиона рублей.

ИА «Орелград»