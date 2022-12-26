Муниципальных главбухов будут проверять на судимости

Новый порядок трудоустройства в МУПы приняли в Орле.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил «Положение о порядке согласования приема на работу главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия города Орла, заключения, изменения и прекращения с ним трудового договора». Проект документа был разработан управлением муниципального имущества и землепользования (УМИЗ). Согласно ему, на должность главного бухгалтера МУПа назначаются граждане, отвечающие установленным квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Руководитель предприятия несет персональную ответственность за нарушение нового мэрского положения.

Именно руководителю МУПа доверено право подбора кандидата на должность главного бухгалтера. Но решение о согласовании его приема на работу и заключении с ним трудового договора принимается мэром города Орла на основании служебной записки УМИЗ. При этом мэру должен быть представлен проект трудового договора с главным бухгалтером, а также целый пакет документов, который должен дать общую характеристику претенденту на должность.

Например, в числе прочего соискатель должен предоставить информацию об отсутствии у него судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации (подписанную собственноручно). Также для трудоустройства потребуются документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу). Кроме того, потребуются документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, и документ об образовании и о квалификации или наличии специальных знаний. Другие документы или их копии, характеризующие профессиональную подготовку, а также результаты тестирований, характеристики, рекомендации и т.п., представляются по усмотрению гражданина, претендующего на должность главбуха.

ИА «Орелград»