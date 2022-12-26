ТОП влиятельных людей Орловской области – Сергей Шурыгин (17)

Шурыгин Сергей Дмитриевич — председатель арбитражного суда Орловской области.

Назначен на должность в октябре 2017 года на шестилетний срок.

С 2005 был председателем Арбитражного суда Смоленской области.

С 1999 по 2005 — председатель Ленинского районного суда города Смоленска.

С 1992 — судья Смоленского областного суда.

1989 -1992 председатель Вяземского городского народного суда.

Трудовой путь начал в качестве народного судьи.

В 1987 году окончил Саратовский ордена «Знак Почета» юридический институт им. Д.И. Курского.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.