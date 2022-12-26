ТОП влиятельных людей Орловской области – Сергей Шурыгин (17)

Шурыгин Сергей Дмитриевич — председатель арбитражного суда Орловской области.
Назначен на должность в октябре 2017 года на шестилетний срок.
С 2005 был председателем Арбитражного суда Смоленской области.
С 1999 по 2005 — председатель Ленинского районного суда города Смоленска.
С 1992 — судья Смоленского областного суда.
1989 -1992 председатель Вяземского городского народного суда.
Трудовой путь начал в качестве народного судьи.
В 1987 году окончил Саратовский ордена «Знак Почета» юридический институт им. Д.И. Курского.
Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.