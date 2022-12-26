В правительстве Орловской области кадровые изменения

Объявлены повышения и представлен новый коллега на заседании 26 декабря.

По информации портала Орловской области, на должность первого заместителя губернатора назначен Владимир Ивановский, ранее он был просто заместителем по развитию инфраструктуры.

Руководить департаментом внутренней политики и развития местного самоуправления теперь будет Екатерина Данилевская, ране заместитель руководителя департамента соцзащиты.

Новое лицо — Александр Бирюков. (Сын вице-мэра Москвы Петра Бирюкова). Он будет руководить представительством Орловской области при Правительстве России. Пока в статусе временно исполняющего обязанности. Он пришел на эту должность из Минстроя.

«Александру Бирюкову 45 лет. Он закончил Государственный университет управления по специальности «Государственное и муниципальное управление. Доктор экономических наук, профессор. Имеет большой опыт работы в коммерческих структурах и органах государственной власти», — указано на сайте обладминистрации.

ИА «Орелград»

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