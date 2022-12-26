В правительстве Орловской области кадровые изменения

26.12.2022 | 11:48 Важное, Новости, Общество

Объявлены повышения и представлен новый коллега на заседании 26 декабря.

По информации портала Орловской области, на должность первого заместителя губернатора назначен Владимир Ивановский, ранее он был просто заместителем по развитию инфраструктуры.

Руководить департаментом внутренней политики и развития местного самоуправления теперь будет Екатерина Данилевская, ране заместитель руководителя департамента соцзащиты.

Новое лицо  — Александр Бирюков. (Сын вице-мэра Москвы Петра Бирюкова). Он будет руководить представительством Орловской области при Правительстве России. Пока в статусе временно исполняющего обязанности. Он пришел на эту должность из Минстроя.

«Александру Бирюкову 45 лет. Он закончил Государственный университет управления по специальности «Государственное и муниципальное управление. Доктор экономических наук, профессор. Имеет большой опыт работы в коммерческих структурах и органах государственной власти», — указано на сайте обладминистрации.

ИА «Орелград»

СМИ: Андрей Клычков не смог объяснить, как он приобрел элитную московскую квартиру

 

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования