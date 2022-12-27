Депутаты не посчитали формальностью согласование Александра Бирюкова

Новое назначение в правительстве Орловской области вызвало неоднозначную реакцию.

Представление очередного руководителя Представительства Орловской области при Правительстве РФ состоялось во время совещания 26 декабря. В своей речи губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что остается формальность – утверждение региональным парламентом.

Депутаты не выразили восторга по поводу нового представителя региона. Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин сообщил «ОрелТаймс», что пока документы по Александру Бирюкову не поступали.

«Пора прекратить практику назначения в Представительство Орловской области при Правительстве РФ не орловцев. Эта должность равносильна послу. Опыт назначения «варягов» на эту должность отрицательный», — заявил журналистам Михаил Вдовин.

Он отметил, что в регионе есть достойные люди, которые точно будут биться за интересы Орловщины.

Лидер фракции ЛДПР в облсовете Владислав Числов написал в соцсетях, что согласование законодательным органом субъекта — это важная процедура.

«Начать стоит с того, что Орловской области принесет новое назначение, а не что принесет конкретным лицам в частности Бирюкову», — написал Владислав Числов.

По его мнению, облсовету стоит задуматься над введением каких-то квалификационных требования и критериев оценки работы представителей региона при Правительстве РФ.

Более краток был однопартиец губернатора, руководитель фракции КПРФ в облсовете Иван Дынкович. Он сообщил «ОрелТаймс», что вопрос назначения Александра Бирюкова коммунистами пока не обсуждался.

«Время есть, определимся», — цитирует Ивана Дынковича СМИ.

Об Александре Петровиче Бирюкове известно не много. Орловским журналистам не удалось найти достоверных сведений о его карьерном пути. Чаще он мелькает в публикациях в Интернете об его отце – Петре Бирюкове, заместителе мэра Москвы.

На портале Орловской области нового назначенца охарактеризовали так:

«… Александр Петрович Бирюков, ранее возглавлявший Департамент в Минстрое РФ. Александру Бирюкову 45 лет. Он закончил Государственный университет управления по специальности «Государственное и муниципальное управление». Доктор экономических наук, профессор. Имеет большой опыт работы в коммерческих структурах и органах государственной власти».

На странице правительства Орловской области пока нет изменений.

ИА «Орелград»