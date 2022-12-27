Секрет сокращения долга раскрыли в Ливнах

Местные власти отчитались о реализации долговой политики.

Администрация города Ливны подвела итоги реализации долговой политики за последние три года. В преамбуле документа сообщается, что ограничения по уровню дефицита, параметров предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, установленные бюджетным законодательством РФ, были соблюдены. Кстати, приказом департамента финансов Орловской области город Ливны на 2023 год отнесен к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости.

Что касается цифр, то они таковы: по состоянию на 1 января 2022 года объем муниципального долга составлял 49 миллионов рублей. За 2021 год снижение долговой нагрузки города (отношение объема муниципального долга к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета) по сравнению с 2020 годом составило 10,8 процентных пунктов (с 26,2 до 15,4 процента). Расходы на обслуживание муниципального долга снизились с 4,403 миллиона рублей в 2020 году до 2,939 миллиона рублей в 2021 году. Доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов бюджета города снизилась с 0,44 до 0,26 процента соответственно.

Местные власти поделились секретом успеха. Часть объема муниципального долга была снижена за счет собственных доходов. Кроме того, была проведена реструктуризация денежных обязательств города Ливны перед Орловской областью, возникших по бюджетному кредиту, предоставленному в 2019 году на срок до 2024 года. Это позволило минимизировать в 2022 году расходы на обслуживание муниципального долга.

«В целях поддержания финансовой стабильности города в июле текущего года предоставлен бюджетный кредит из областного бюджета для погашения долговых обязательств города Ливны в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций (ставка 8,65 процента годовых), сложившихся по состоянию на 1 января 2022 года и подлежащих погашению в 2022 году», — объясняют в мэрии. Объем этого кредита составил 39 миллионов рублей по ставке 0,1 процента годовых с окончательным сроком погашения в 2027 году.

«Для пополнения остатков средств на едином счете бюджета города в сентябре текущего года был привлечен краткосрочный бюджетный кредит в Управлении Федерального казначейства по Орловской области в сумме 5 миллионов рублей по ставке 0,1 процента годовых со сроком кредитования 240 дней, который досрочно погашен», — подытожили в администрации Ливен.

ИА «Орелград»