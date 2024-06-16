Департамент сельского хозяйства получил новую структуру

16.6.2024 | 9:00 Важное, Закон и порядок, Новости

Правительство четко прописало цели и задачи каждого подразделения.

Фото: ИА “Орелград”

Правительство региона утвердило положения о структурных подразделениях департамента сельского хозяйства Орловской области. Подробный анализ документа провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Так, в структуру департамента, согласно новому постановлению правительства, вошли: управление государственной поддержки АПК и инфраструктуры села; управление производства и переработки продукции АПК; управление цифровизации, правового обеспечения, финансового контроля и проектного развития АПК.

«Основной задачей управления государственной поддержки АПК и инфраструктуры села является обеспечение исполнения полномочий департамента по осуществлению государственной поддержки агропромышленного комплекса Орловской области, в том числе устойчивого развития сельских территорий, – поясняют аналитики. – Деятельность управления производства и переработки продукции АПК направлена на реализацию государственной политики в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, животноводства, растениеводства, мелиорации, плодородия почв, промышленного рыбоводства (аквакультуры), пчеловодства, поддержки садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства».

Перед управлением цифровизации, правового обеспечения, финансового контроля и проектного развития АПК поставлено много задач, в том числе: реализация государственной политики в сфере информационных технологий и цифровизации в агропромышленном комплексе Орловской области; правовое обеспечение деятельности департамента в подведомственных сферах деятельности; обеспечение исполнения полномочий департамента в сфере земельных отношений – в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения.

Также на это управление возложена организация и проведение внутреннего финансового аудита, координация проектной деятельности департамента по приоритетным отраслевым направлениям, участие в обеспечении исполнения полномочий департамента в сфере сельского хозяйства. Аналитики отмечают, что начальники управлений назначаются на должность и освобождаются от должности губернатором Орловской области.

ИА «Орелград»


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