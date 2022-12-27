ТОП влиятельных людей Орловской области –  Виталий Рыбаков (13)

Рыбаков Виталий Анатольевич – председатель комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского областного Совета.

Один из богатейших депутатов региона. Мелькает в рейтингах Forbes. В 2020 году занял 58 место с доходом в 266,2 млн рублей, в 2019 году 71 место – 226,4 млн рублей.

Избран депутатом Орловского областного Совета народных депутатов VII cозыва 19 сентября 2021 года.

С сентября 2020 по сентябрь 2021 года провел в горсовете Орла, готовясь к выборам в заксобрание региона.

По данным kartoteka.ru, с 2015 года являлся индивидуальным предпринимателем, недавно прекратил деятельность в качестве ИП по собственной инициативе.

С июля 2020 по декабрь 2022 года – учредитель ООО «Астория», правопредшественниками которой являются ООО «Лесоторговая база» и АО «База строительных товаров».

С июня 2009 года по январь 2010 – учредитель ООО «Лесоторговая база».

С 2002 года – директор МУП «База строительных товаров». В 2009 году муниципальное предприятие преобразовано в АО «База строительных товаров». Виталий Рыбаков продолжил руководить структурой до 2014 года. После его ухода компания угасла. Власти города объясняли это тем, что очень многое в работе «Базы» было связано с личностью прежнего руководителя и его связями.

С 2007 года – депутат Орловского областного Совета.

В 1981 году окончил Гомельский политехнический техникум, присвоена квалификация «техник-технолог», в 1988 — Заочный институт советской торговли по специальности «экономика торговли», в 2012 году получил квалификацию юрист в орловском филиале РАНХиГС.

Родился в селе Словечно Овручского района Житомирской области.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.