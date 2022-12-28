Болховские депутаты отклонили протест прокуратуры

Надзорное ведомство опротестовало порядок формирования плана исполнения наказов избирателей.

Болховский городской Совет народных депутатов на своем очередном заседании принял решение отклонить протест прокурора Болховского района на решение горсовета «О программе наказов избирателей на 2023 год». Поясним, что городская программа наказов избирателей, принятых к исполнению местными депутатами, была утверждена еще в октябре 2022 года. Прокуратура напомнила парламентариям о том, что законодательство обязывает экономически обосновывать распределение бюджетных средств на решение вопросов местного значения городского поселения.

Однако, как посчитали нардепы, к Болховскому городскому Совету народных депутатов, как представительному органу, эта норма не применима. В своем решении они пишут, что «исполнение наказов депутатов будет осуществлять исполнительный орган именно тогда, когда будут поставлены задачи исполнения наказов избирателей непосредственно перед исполнением, т.е. будут запрошены коммерческие предложения, проведены аукционы, из которых и формируется экономическое обоснование».

Нардепы пояснили, что программа наказов была принята заранее, а уже затем бюджет верстался, в том числе, с учетом ее параметров. «Поэтому экономическое обоснование при формировании бюджета на наказы избирателей не требуется, а требуется лишь примерный перечень задач избирателей (в течение года наказы избирателей корректируются), которые были указаны в направленном прокурору проекте решения «О программе наказов избирателей, принятых к исполнению Болховским городским Советом народных депутатов шестого созыва на 2023 г.», — следует из решения горсовета. Кстати, в протесте указано, что проект решения в прокуратуру не поступал. Однако депутаты настаивают на том, что проект был направлен 14 октября 2022 года «со всеми вопросами и перечень наказов избирателей».

«Ввиду того, что в настоящее время прежняя денежная сумма ничтожна для исполнения наказов избирателей и Болховский городской Совет народных депутатов в лице своих избирателей принял решение об увеличении суммы для исполнения наказов избирателей, при этом процедура вынесения решения не нарушена, соответственно нарушений законодательства не допущено, это волеизъявление избирателей, которое не может не исполняться», — такой витиеватой формулировкой нардепы объяснили свое решение отклонить протест прокуратуры. Можно предположить, что точка в этом споре еще не поставлена.

ИА «Орелград»