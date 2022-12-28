ТОП влиятельных людей Орловской области – Владимир Ивановский (9)

Ивановский Владимир Сергеевич — заместитель губернатора Орловской области в правительстве Орловской области по развитию инфраструктуры.

26 декабря анонсировано повышение до первого заместителя губернатора Орловской области. Владимир Ивановский будет одновременно курировать вопросы имущественного комплекса, контрольно-надзорной деятельности, ЖКХ, строительства, благоустройства, транспортной инфраструктуры, комплексного развития территорий, тарифообразования, ценовой политики, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.

Вошел в правительство Орловской области в конце 2021 года.

С 2019 года трудился в должности руководителя инновационного технополиса «Эра».

2016 — 2019 — занимал должность начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.

В Вооружённых Силах СССР, а впоследствии и России, командовал взводом, ротой, занимал должности в штабных подразделениях.

В 1988 году окончил Волжское высшее военное строительное командное училище. В 1997 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 2001 году — Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

Родился в поселке Бигосово в Витебской области.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.