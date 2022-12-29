Бюджет Орловского округа составит 2,5 миллиарда

Главный финансовый документ сверстан с крупным дефицитом.

Депутаты Орловского окружного Совета в окончательной редакции утвердили бюджет территории на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. По доходам он планируется в сумме 2,499 миллиарда рублей, по расходам – 2,564 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит окружного бюджета на будущий год составит 65,65 миллиона рублей. Одним из источников его погашения могут стать коммерческие кредиты, привлеченные в банках.

Кстати, бюджет на 2024 год предварительно сверстан с дефицитом в размере 68,74 миллиона рублей, на 2025 год – с дефицитом в размере 72,58 миллиона рублей. Это говорит о том, что вылезти из долгов муниципальному округу в ближайшие три года вряд ли удастся. Между тем, обязательства перед кредиторами у местных властей и без того немаленькие. Так, верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года установлен в размере 656,512 миллиона рублей, на 1 января 2025 года – 687,4 миллиона рублей, на 1 января 2026 года – 725,8 миллиона рублей.

Нетрудно заметить, что дефицит бюджета установлен в размере 10 процентов от установленной величины верхнего предела муниципального долга на начало каждого года. Кстати, тратить на обслуживания муниципального долга местным властям можно по 150-200 миллионов рублей ежегодно. Добавим, что резервный фонд администрации Орловского муниципального округа в 2023 году составит 10 миллионов рублей. Как правило, эти деньги тратят при ЧС, в том числе для оказания материальной помощи пострадавшим.

ИА «Орелград»