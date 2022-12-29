Орловские банкроты сократили свои долги

Тенденцию снижения задолженности подметили налоговики региона.

В Орловской области в рамках процедур банкротства снижена совокупная задолженность по налоговым платежам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФНС России. По данным ведомства, по состоянию на 1 декабря 2022 года в процедурах банкротства находилось 1356 должников. Их общая задолженность по платежам, администрируемым налоговыми органами, составила около 1 миллиарда рублей. Из них 65 миллионов – это долги физических лиц и предпринимателей.

В то же время налоговики подсчитали, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в Орловской области общая задолженность по налоговым платежам в процедурах банкротства оказалась снижена на 15 миллионов рублей, или на 1,4 процента. Сообщается, что за 11 месяцев 2022 года была погашена задолженность организаций и граждан, в отношении которых введены процедуры банкротства, на общую сумму 172 миллиона рублей, что выше показателя предыдущего года на 23 миллиона рублей, или на 15 процентов.

«Напомним, что Федеральная налоговая служба представляет интересы государства как кредитора в делах о банкротстве компаний, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, — говорят в УФНС России по Орловской области. — Обращаем внимание, что альтернативой банкротству выступает заключение мирового соглашения. Оно может быть заключено на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве. При этом должник сохранит статус действующего юридического лица, трудовой коллектив и продолжит ведение производственно – хозяйственной деятельности. По мировому соглашению долг выплачивается ежемесячно равными долями в течение года. В качестве обеспечения обязательств могут быть представлены банковская гарантия, залог или поручительство».

ИА «Орелград»