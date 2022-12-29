Орловский суд обязал бойца СВО вернуть в бюджет подъемные

В Орловской области создан опасный юридический прецедент.

Колпнянский районный суд Орловской области сообщил о результатах рассмотрения гражданского дела, решение по которому может стать довольно опасным примером юридической практики. Речь шла о взыскании единовременной денежной выплаты. Подробности процесса раскрыла пресс-служба Колпнянского районного суда. Это было гражданское дело по исковому заявлению администрации Колпнянского района к местному жителю о взыскании с него так называемых подъемных.

«В обоснование заявленных требований указано, что житель Колпнянского района был направлен для участия в специальной военной операции, в связи с чем с ним был заключен первый контракт о прохождении военной службы сроком на 6 месяцев, — следует из сообщения суда. — На основании распоряжения администрации Колпнянского района ему была произведена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. Однако данный гражданин досрочно уволен с военной службы в запас как не выдержавший испытание».

В суде также пояснили, что чиновники поначалу сами обратились к участнику СВО с «просьбой» добровольно вернуть деньги. Однако он этого не сделал, и его, конечно, можно понять. Но суд оказался не на его стороне. Суд посчитал, что гражданин, направленный для участия в специальной военной операции, не выполнил условия контракта о прохождении военной службы, так как был досрочно уволен в запас. Суд посчитал увольнение достаточным основанием для того, чтобы взыскать единовременную выплату с ответчика. Исковые требования чиновников были удовлетворены.

Напомним, что на данную проблему неоднократно указывал Орловский областной Совет народных депутатов. Так называемые подъемные для участников СВО, включая мобилизованных граждан, в 2022 году в Орловской области вводились как на уровне региона, так и на местном уровне. Однако в условиях предоставления таких выплат предусматривался и их возврат, в случае, например, увольнения со службы по состоянию здоровья.

Областные парламентарии считают, что отбирать уже выданные деньги у таких граждан как минимум несправедливо. Если, конечно, речь не идет о бойце, самовольно оставившем свою часть и сбежавшем из зоны СВО, — от таких бойцов даже с точки зрения морали можно требовать возврата денег. Облсовет, напомним, принял обращение к губернатору, призвав его изменить условия финансовой поддержки граждан, отправленных в зону СВО. Кстати, при обсуждении данного вопроса в парламенте представители исполнительной власти региона заверили депутатов, что в Орловской области еще не было случаев, когда чиновники потребовали бы вернуть подъемные в бюджет. Но теперь стало известно как минимум об одном таком случае, причем решение уже узаконено судом.

ИА «Орелград»