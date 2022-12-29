Запуск орловского «Титаника» подорожал вдвое?

29.12.2022 | 17:05 Новости, Строительство

Администрация Орловской области сообщает о выделении крупной субсидии.

Распоряжение подписано председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Средства распределяются адресно и пообъектно.

«Орловская область получит 5 млрд 754,2 млн рублей на завершение строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы», — сообщает портал региона.

В 2023 году – 4,3 млрд рублей, в 2024 – 985,2 млн рублей, в 2025 – 466,2 млн рублей. «Титаник» должен превратиться в ММЦ в 2025 году.

Примечательно, что недавно без конкурса был заключен контракт на обследование, разработку проектной и рабочей документации, непосредственно строительство. Подрядчиком выбрано ООО «Стрела». На заседании правительства озвучивалось, что в 2022 году компания уже должна получить 1 млрд рублей. Итоговая цена контракта – 2,989 млрд рублей, сообщал глава профильного департамента Алексей Субботин.

ИА «Орелград» 

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Орелград. 2022 год

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