Запуск орловского «Титаника» подорожал вдвое?

Администрация Орловской области сообщает о выделении крупной субсидии.

Распоряжение подписано председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Средства распределяются адресно и пообъектно.

«Орловская область получит 5 млрд 754,2 млн рублей на завершение строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы», — сообщает портал региона.

В 2023 году – 4,3 млрд рублей, в 2024 – 985,2 млн рублей, в 2025 – 466,2 млн рублей. «Титаник» должен превратиться в ММЦ в 2025 году.

Примечательно, что недавно без конкурса был заключен контракт на обследование, разработку проектной и рабочей документации, непосредственно строительство. Подрядчиком выбрано ООО «Стрела». На заседании правительства озвучивалось, что в 2022 году компания уже должна получить 1 млрд рублей. Итоговая цена контракта – 2,989 млрд рублей, сообщал глава профильного департамента Алексей Субботин.

ИА «Орелград»