«Орелстрой» презентовал свой вариант застройки на месте «карточного дома»

Ранее администрация региона объявила конкурсный отбор.

Извещение о выборе застройщика для инвестиционного проекта появилось 21 декабря. На месте разрушившегося дома №68 на набережной Дубровинского планируется возвести новый – до восьми этажей. Участок площадью 2 698,7 кв. метра может быть передан в аренду без торгов, при условии, что муниципалитету будет передано 10% площади здания в виде квартир в МКД не старше пяти лет. В «Орелстрое» отмечают, что город может получить необходимые квадратные метры для решения важных социальных задач уже в ближайшее время.

«В случае победы в конкурсе мы гарантируем передачу в муниципальную собственность квартир в домах, которые будут введены в эксплуатацию уже в 2023-2024 годах», — отметил управляющий директор ПАО «СЗ «Орёлстрой» Владислав Гефель.

Полный пакет документов для участия в конкурсе был направлен 30 декабря, сообщили в компании. На реализацию проекта заложили пять лет.

Пилотный дом по программе «Ответственный застройщик» был заложен в Орле на Наугорском шоссе в 2018 году. Первым по условиям «десятины» начал работать «Холикон». В 2019 году по этой программе этой же компанией началось строительство на улице Раздольной. Вторым «ответственным застройщиком» стало ЗАО «Инжилком», получив землю на улице Левый Берег Оки.

Власти признали программу достаточно эффективной, и конкурсы проводятся теперь регулярно. В 2020 году на улице Бурова участок выиграло ООО «Строймонтаж». В 2020 — на Широко-Холодной, в 2021 – на Автовокзальной землю получили «Холикон» и «ЖИЛСТРОЙ-Инвест».

В 2021 году застройщики должны были передать властям более 100 квартир по программе «десятины», в 2022 — 36 квартир площадью от 35 до 40 квадратных метров. С начала реализации программы всего получено 1,5 тыс. кв. метров жилья на общую сумму более 100 млн рублей.

ИА «Орелград»