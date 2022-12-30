УФАС приостановило торги на разработку орловских недр

Причиной стала жалоба, поступившая от несостоявшегося участника.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области направило в региональный департамент надзорной и контрольной деятельности уведомление о приостановлении торгов до рассмотрения по существу жалобы, поступившей от одной из орловских компаний. Последняя планировала принять участие в аукционе на получение права пользования недрами на участке недр Корсаковском, расположенном в Корсаковском районе Орловской области.

Победитель торгов получал право на геологическое изучение, разведку и добычу известняков строительных. Компания подала заявку, но организатор ее отклонил, сославшись на ее несоответствие аукционным требованиям. В частности, комиссия усомнилась в квалификации директора, не нашла в заявке идентификационных номеров буровой установки и другое. Из жалобы же следует, что комиссия организатора торгов неправомерно отказала в приеме заявки на участие в аукционе. Орловское УФАС России, рассмотрев представленные материалы, признало их достаточными для принятия жалобы к рассмотрению и приостановления торгов.

Заседание назначено на 11 января 2023 года. Рассмотрение дела будет осуществляться посредством системы видеоконференцсвязи. Добавим, что начальная цена лота была установлена в размере 3,295 миллиона рублей. Характеристики лота таковы: на торги выставлялся участок недр местного значения площадью 2,39 квадратных километра. Прогнозные ресурсы данного участка оцениваются в объеме 8362 тысяч кубометров. Победитель получит право пользования данным участком недр сроком на 25 лет.

ИА «Орелград»