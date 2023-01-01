Под Орлом снизят последствия влияния человека на природу

На реализацию задуманного будут выделены немалые бюджетные средства.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила целевую программу снижения негативного антропогенного воздействия на окружающую среду. Иными словами, в ее рамках планируется снизить размеры вреда, который человек своим влиянием причиняет природе. Основным исполнителем станет местное управление сельского хозяйства, а соисполнителями территориальные администрации. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 4,578 миллиона рублей. Они поступят из бюджета округа. Действие программы рассчитано на три года, то есть ежегодно на нее из казны будут выделять примерно по полтора миллиона рублей. Деньги планируется тратить в основном на ликвидацию несанкционированных свалок отходов на территории Орловского муниципального округа.

Ожидаемым результатом реализации программы заявлено не только снижение числа нелегальных свалок, но и повышение качества окружающей среды и снижение негативного антропогенного воздействия на нее. При этом авторы программы напоминают как бы самим себе: гарантированное Конституцией РФ право каждого на благоприятную окружающую среду — одно из фундаментальных субъективных прав человека и гражданина, тесно связанное с правом человека на жизнь и охрану здоровья. Кроме того, согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды», каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

«Потому одним из приоритетных направлений работы администрации Орловского муниципального округа является обеспечение высокого качества окружающей среды путем снижения негативного антропогенного воздействия, — говорится в паспорте программы. — Одним из действенных механизмов реализации данной цели является ликвидация мест несанкционированного размещения отходов».

Также отмечается, что близкое расположение территории Орловского муниципального округа к областному центру, а также насыщенность территории округа федеральными и региональными автодорогами с одной стороны положительно сказывается на хозяйственной деятельности и социальном обустройстве территории, но с другой — является негативным фактором, способствующим загрязнению близлежащих лесов, оврагов, лесополос бытовыми отходами. Фактором риска в документе назван и «все еще недостаточный уровень экологической культуры жителей и гостей округа».

ИА «Орелград»