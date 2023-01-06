Опасную для жизни улицу нашли в поселке под Орлом

Обезопасить улицу потребовал прокурор Верховского района.

Решение по административному делу, рассмотренному по иску прокурора, вынес Верховский районный суд Орловской области. Истец просил признать незаконным бездействие администрации поселка Верховье Верховского и возложить на нее обязанность оборудовать дорогу стационарным электрическим освещением. В обоснование исковых требований легли материалы прокурорской проверки, в ходе которой были выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

Так, был обследован участок автомобильной дороги общего пользования местного значения, пролегающий по улице Паровозной. Его длина составляет 450 метров. Дорога покрыта асфальтом, но при этом она не оборудована стационарным электрическим освещением, что не соответствует требованиям ГОСТа. Прокурор подчеркнул, что эта дорога внесена в реестр автомобильных дорог общего пользования местного значения и расположена на территории городского поселения Верховье.

Добавим, что сама проверка была проведена прокурорскими работниками совместно с сотрудниками ОГИБДД по обращению местного жителя. По факту выявленного нарушения в адрес администрации Верховья было внесено представление. Кстати, акт прокурорского реагирования был рассмотрен и удовлетворен. Чиновники в своем ответе в надзорное ведомство сообщили, что «подготавливается проектно-сметная документация для организации работ по устройству уличного освещения по улице Паровозная».

Тем не менее, административные материалы дошли до суда. Выступившая в судебном заседании помощник прокурора дополнительно пояснила, что «отсутствие стационарного электрического освещения на данном участке дороги создает для граждан угрозу безопасности жизни и здоровья». Представитель администрации признала исковые требования, но отметила, что четыре из пяти световых опор по улице Паровозной находятся в собственности железнодорожной компании. Поэтому «установка уличного освещения на опоры будет возможна только после замены деревянных опор на железобетонные, которая запланирована их собственником на 2023-2024 годы».

Изучив доводы сторон, суд решил административные исковые требования удовлетворить. Бездействие администрации поселка Верховье, выразившееся в неисполнении полномочий в области обеспечения безопасности дорожного движения, признано незаконным. Чиновников обязали оборудовать опасную автомобильную дорогу стационарным электрическим освещением в соответствии с нормативными требованиями в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

ИА «Орелград»