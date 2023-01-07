Суд решил участь вора, пойманного пьяным за рулем

Житель Орловской области предстал перед судом по обвинению в пьяной езде и стал рецидивистом.

Вступило в силу решение по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Болховского района Орловской области по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Соответственно, рассмотрел его Болховский районный суд. Примечательно, что подсудимый уже имел криминальное прошлое. Ранее тем же судом он был признан виновным в совершении кражи и приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Отметим, что на момент рассмотрения нового уголовного дела наложенный штраф уже был выплачен осужденным в полном объеме.

Однако данное обстоятельство не очень ему помогло в очередном процессе. Дело в том, что ранее данный гражданин попадался сотрудникам ГИБДД пьяным за рулем. На первый раз на него завели административное дело, которое было рассмотрено мировым судом. Мужчина был признан виновным в пьяной езде и получил наказание в виде лишения водительских прав и денежного штрафа. Однако в этом году он вновь сел за руль своего автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Его машина была остановлена инспектором ДПС около восьми часов вечера. Полицейский сразу обратил внимание на поведение водителя. Внешние признаки, в том числе явный запах алкоголя изо рта, свидетельствовали о возможном состоянии опьянения. На это же намекали нарушение речи и неустойчивость позы. Примечательно, что остановлен мужчина был начальником местного отдела ГИБДД. Последний в присутствии понятых предложил водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Прибор показал, что содержание абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составило 0,895 мг/л при допустимых 0,16 мг/л. Поскольку нарушение было повторным, на мужчину завели уголовное дело.

В судебном заседании подсудимый с предъявленным ему обвинением согласился полностью и поддержал заявленное им еще на стадии расследования ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Под стражу он был взят прямо в зале суда.

ИА «Орелград»