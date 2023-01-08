Водитель, протаранивший дерево, отправится в колонию

Вынесен обвинительный приговор по делу об аварии в Орловской области.

Хотынецкий районный суд завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подробности сообщила пресс-служба данного суда. На скамье подсудимых оказался местный житель, который, как было указано в обвинении, сел за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Более того, сам автомобиль, как позже установила экспертиза, был технически неисправным. Словом, гражданин изначально дважды нарушил правила дорожного движения. Увы, этим дело не кончилось.

Вместе с ним в салоне автомобиля находились три пассажира. По версии следствия, водитель проявил преступную небрежность, не осуществлял постоянного контроля за движением транспортного средства и не выбрал безопасную скорость. Поэтому автомобиль вылетел с трассы и протаранил дерево. В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия два пассажира получили травмы, оцененные медиками как тяжкие.

«В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, — уточнили в пресс-службе Хотынецкого районного суда. — Пояснил, что Правил дорожного движения не нарушал, двигался с разрешенной скоростью по своей полосе проезжей части на технически исправном транспортном средстве, пристегнувшись ремнем безопасности. Считает, что дорожно-транспортное происшествие произошло из-за наезда на предмет, находившийся на проезжей части, который он не смог объехать. Машину стало заносить, он начал тормозить, произошло столкновение с деревом. Пассажиры получили повреждения. Указал на нарушения сотрудником полиции процедуры освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, отказ в проведении медицинского освидетельствования».

Однако все эти аргументы подсудимому не помогли. Изучив материалы дела и представленные доказательства, показания свидетелей, суд признал водителя виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. В качестве дополнительного наказания подсудимого на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Отбывать назначенный срок он должен в колонии-поселении. Кроме того, в пользу одного из потерпевших с подсудимого взыскано 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Назначая наказание, суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, мотивы и способы совершения преступных действий, иные конкретные обстоятельства дела, наряду с данными о личности подсудимого, обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи», — подчеркнули в пресс-службе суда.

Впрочем, приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»