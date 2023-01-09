Полицейские подвели итоги празднования Нового года и Рождества 

9.1.2023 | 14:27 Новости, Общество

Орловская область обошлась без серьезных происшествий.

Для охраны правопорядка задействовались сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, представители народных дружин и казачества, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

«Благодаря принятым во взаимодействии с другими ведомствами мерам серьезных нарушений общественного порядка в ходе проведения указанных мероприятий не допущено, а также в областном центре минимизировано использование пиротехнических изделий», — проинформировали в пресс-службе полиции.

Отметим, в регионе решили отказаться от массовых гуляний, салютов и фейерверков, организуемых ранее муниципалитетами. Также власти попросили простых граждан воздержаться от использования пиротехники. В Орле было отведено всего одно места для запуска салюта – площадь Содружества.

Ранее в чрезвычайном ведомстве сообщили, что на выходных в результате возгораний погибли три человека — в Орле, Мценске и деревне Хитрово Малоархангельского района. Всего за первые восемь дней 2023 года сотрудники МЧС выезжали на 38 возгораний.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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