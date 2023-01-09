В Орле прокуратура проверит подозрительный детский сад

9.1.2023 | 13:39 Важное, Новости, Происшествия

Нарушения в дошкольном образовательном учреждении №37 выявила Контрольно-счетная палата.

«Будет проверено соблюдение в дошкольном учреждении законодательства при расходовании бюджетных средств, организации питания воспитанников детского сада, санитарно-эпидемиологических норм и правил», — проинформировали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

К оценке деятельности руководства детсада и чиновников профильного управления привлекут сотрудников Роспотребнадзора и правоохранителей.

Контрольно-счетная палата города Орла проверяла эффективность расходования МБДОУ «Детский сад № 37» средств на оплату труда и питание. Оценили весь 2021 год, а также девять месяцев 2022 года. При превышении предельной наполняемости воспитанниками более чем на 50% зарплаты в детсаду не достигли уровня, установленного указом президента. Также сообщается, что «при организации питания воспитанников сада не соблюдались нормы по минимальным среднесуточным наборам пищевой продукции, установленные СанПин, практически по всему перечню пищевой продукции, в связи с чем дети существенно недополучали или не получали совсем большую часть продуктов перечня».

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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