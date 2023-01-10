Определен ответственный за содержание и ремонт ливневок Орла

10.1.2023 | 10:19 ЖКХ, Новости

Победителем открытого конкурса стало ООО «Стройспецмонтаж».

В договоре, опубликованном на сайте «Госзакупки» указано, что подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию сети ливневой канализации в городе Орле на 2023 год. Цена – 20 млн рублей. В перечень работ входит восстановление пропускной способности коллекторов, коробов, лотков, дождеприемных приямков и смотровых колодцев. В обязанностях подрядчика также ревизия инфраструктуры с определением нуждающихся в ремонте элементов. Работы  по прочистке и промывке сети ливневой канализации проводятся гидродинамическим способом специализированной техникой. Весь осадок следует вывозить немедленно, без складирования на газонах, тротуарах или проезжей части, особо оговорено в договоре.

Отметим, ООО «Стройспецмонтаж» получило контракт на 5 млн рублей на ремонт и обслуживание наружного освещения Орла в 2023 году. Учредитель этой компании, который ранее выполнял функции и директора, в октябре 2021 года признан судом виновным в мошенничестве при благоустройстве сквера в Мценске.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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