Отчаявшиеся орловцы записали обращение к Клычкову, Парахину, кому-нибудь

10.1.2023 | 12:02 Видео, ЖКХ, Новости

Три подъезда многоквартирного дома остаются без воды и надежды.

Видеообращение опубликовано в различных группах в соцсетях, чтобы придать огласке проблему. Примечательно, что дом в самом сердце города — №4  по улице Тургенева, рядом с улицей Ленина, напротив ТЦ «Малиновая вода».

«С 24 декабря в доме перебои с водой, — рассказала одна из жительниц. — С вчерашнего дня в доме нет воды вообще. 30 декабря управляющая компания прислала ответ, что «наша заявка удовлетворена», но ничего не сделано».

«Перед новым годом представители управляющей компании приезжали и клятвенно обещали, что наши проблемы с водой решатся в первый же день после новогодних праздников. Сегодня, 9 января, приехали, раскопали, нашли место утечки воды. Не нашли ответственного, кто будет заниматься ремонтом, и уехали. Убедительная просьба, Юрий Николаевич и Андрей Евгеньевич,  кто-нибудь назначьте нам ответственного, кто уже решит нашу проблему».

В комментарии к видео орловцы указывают, что  дом является памятником архитектуры. Звонки жильцов из проблемного здания УК уже начала игнорировать, сбрасывая вызовы.

ИА «Орелград»

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