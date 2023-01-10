Отчаявшиеся орловцы записали обращение к Клычкову, Парахину, кому-нибудь

Три подъезда многоквартирного дома остаются без воды и надежды.

Видеообращение опубликовано в различных группах в соцсетях, чтобы придать огласке проблему. Примечательно, что дом в самом сердце города — №4 по улице Тургенева, рядом с улицей Ленина, напротив ТЦ «Малиновая вода».

«С 24 декабря в доме перебои с водой, — рассказала одна из жительниц. — С вчерашнего дня в доме нет воды вообще. 30 декабря управляющая компания прислала ответ, что «наша заявка удовлетворена», но ничего не сделано».

«Перед новым годом представители управляющей компании приезжали и клятвенно обещали, что наши проблемы с водой решатся в первый же день после новогодних праздников. Сегодня, 9 января, приехали, раскопали, нашли место утечки воды. Не нашли ответственного, кто будет заниматься ремонтом, и уехали. Убедительная просьба, Юрий Николаевич и Андрей Евгеньевич, кто-нибудь назначьте нам ответственного, кто уже решит нашу проблему».

В комментарии к видео орловцы указывают, что дом является памятником архитектуры. Звонки жильцов из проблемного здания УК уже начала игнорировать, сбрасывая вызовы.

ИА «Орелград»