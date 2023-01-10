В больнице Семашко планируют взрослую реабилитацию

О развитии нового направления сообщил департамент здравоохранения Орловской области.

Руководитель облздрава Игорь Петчин побывал в Больнице им Н.А.Семашко 9 января. Он встретился со специалистами, медицинскими сестрами и пациентами. Игорь Петчин сообщил в соцсетях, что оценил качество маршрутизации больных, реанимацию, нейрохирургическое отделение и ряд других.

Глава департамента отметил важное направление, которое планируют развивать в больнице Семашко, — взрослая реабилитация.

«Поэтому перед главным врачом поставлена задача поиска профильных специалистов, а мы постараемся помочь с оснащением оборудованием будущего отделения», — написал Игорь Петчин на своей странице.

Ранее он сообщал, что больница Семашко начнет принимать пациентов из всей Орловской области, равняясь на охват ООКБ. Кроме того, рассматривается вопрос покупки ангиографа и внедрения технологии эндоваскулярного подхода в лечении.

Напомним, в декабре 2022 года на должность главврача БУЗ Орловской области «БСМП им.Н.А.Семашко» назначен Павел Сергеев, ранее руководивший Поликлиникой №3 города Орла.

ИА «Орелград»